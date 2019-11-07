В полиции озвучили основную версию подрыва авто Игоря Сало в Киеве

Подрыв авто Игоря Сало / Фото: пресс-служба Нацполиции

Правоохранители заявили, что у них есть несколько версий подрыва автомобиля бизнесмена Игоря Сало. В полиции отметили, что основной версией является предпринимательская деятельность пострадавшего.

По данным Нацполиции, в результате инцидента погиб 40-летний правоохранитель, который охранял бизнесмена. Кроме того, в больнице оказались сам предприниматель и его 34-летний водитель.

"Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного правонарушения, однако приоритетной является – предпринимательская деятельность 57-летнего мужчину", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Виктор Нечитайло.

На данный момент открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят розыскные мероприятия по поимке подозреваемых.

Напомним, что поздно вечером 6 ноября на Житомирской трассе на въезде в Киев мотоциклист на повороте бросил на крышу автомобиля взрывное устройство и уехал в неизвестном направлении.

В результате взрыва погиб сотрудник охраны и пострадал бизнесмен с водителем. Пострадавших доставили в отделение политравмы одной из больниц Киева.