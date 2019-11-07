"Пожизненное и урановые рудники": в Сети оценили угрозу жизни Пашинскому

Сергей Пашинский / УНИАН

Жизни и здоровью экс-нардепа Сергея Пашинского угрожает опасность, сообщил судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук.

По его словам, в четверг Пашинский должен был быть допрошен как свидетель в деле о расстреле активистов Евромайдана, однако Государственное бюро расследований отказалось разрешить его доставку, передают Українськi Новини

"Нас информирует ГБР, что сторона обвинения считает невозможным доставить подозреваемого Пашинского в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса последнего в качестве свидетеля в связи с тем, что жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, а потому перемещение подозреваемого являет небезопасным", - подчеркнул Дячук.

Читайте такжеРябошапка рассказал о связи дела Гладковского с ПашинскимОн добавил, что допрос Пашинского по видеосвязи на данный момент невозможен, так как необходимое оборудование поломалось, поэтому допрос экс-депутата перенесен на 21 ноября.

В то же время в ГБР пояснили, что правоохранители располагают информацией о возможной угрозе Пашинскому со стороны российских спецслужб.

Источник в ГБР уточнил, что что правоохранители получили оперативную информацию, в том числе путем "прослушки", о возможной угрозе жизни и здоровью Пашинскому.

"Угроза от российских спецслужб", - уточнил источник.

В связи с этим решено пока не вывозить экс-депутата из СИЗО на судебное заседание.

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Отметим, что пользователи в Сети скептически оценили информацию о том, что жизни Пашинского угрожает опасность:

"Уже всё порешали, скоро выйдет...", "Срочно одеяло и носилки", "Не могу понять, почему это "животное" не вызывает сострадания", "@@@здешь и провокация. Его надо судить по всей строгости закона", "В Лондоне ему будет спокойнее?", "Цирк", "От тварье, как убивал, то его здоровью ничего не угрожало, а теперь срать на его здоровье - он симулирует", "Клетчатым одеялом по традиции накройте и допрашивайте", "Просто вiн почав кусатись, а сиворотки вiд сказу нема", "Ну ничего нельзя! Можно только выпустить? Когда же наконец этих продажных дерибанщиков засадят надолго. Народ уже видеть не может этих преступников,а вы все с ними панькаетесь. Они никого не щадили ни матерей,ни жён, ни детей погибших Пожизненное заключение и работа на урановых рудах", - пишут в комментариях.

Напомним, 18 октября, коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты Пашинского. Суд постановил оставить в силе решение Печерского районного суда Киева о содержании Пашинского под стражей.

Как известно, 4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года.

7 октября Печерский районный суд избрал меру пресечения Пашинскому - арест без права внесения залога. Нардеп пробудет под стражей до 4 декабря текущего года. Сам Пашинский назвал свой арест "подарком" ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.