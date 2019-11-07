Банка зеленого "горошка": в Сумах задержали "последователя" Чауса

Взятка / сайт НАБУ

В Сумах задержали последователя скандального судьи Николая Чауса. Так, правоохранители задержали судью Заречного суда Николая Шершака.

Правоохранители подозревают его в вымогательстве 2000 долларов. Средства судья требовал за отказ выносить обвинительный приговор в административном деле.

"Совершаются срочные следственные действия, решается вопрос о сообщении подозрения", – говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

При этом странице ЧЕСНО.Фільтруй суд в Facebook обратили внимание, что судья хранил взятку в полулитровой банке из-под консервированного горошка.

Напомним, что сотрудники СБУ нашли взятку у чиновника Регионального отделения Фонда госимущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях в размере более полумиллиона долларов США.