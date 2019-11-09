"Так слоника не купить": Климкин постебался над бюджетом 2020

Павел Климкин / УНИАН

Рада едо сих пор работает над государственным бюджетом на 2020 год, но документ уже критикуют представители бывшей власти.

К примеру, бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что выполнить такой бюджет очень сложно.

"Посмотрел на проект бюджета. Даже если есть шанс выполнить: то же, что было, цифры несколько больше, логика та же. Движемся в той же колее", - написал он.

При этом он отметил, что "так слоника, как говорится, не продать. И точно не купить".

Пользователи соцсети назвали Климкина москалем, а некоторые припомнили, что экс-чиновник был при власти пять лет.

Напомним, что ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о перепалке в российским коллегой Сергеем Лавровым.