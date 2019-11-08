На шахте в "ДНР" произошла авария, есть погибшие

Не вышли на поверхность двое горняков

В пятницу, 8 ноября, в оккупированном Чистякове (Торезе) Донецкой области в результате несчастного случая на шахте погибли двое людей.

Трагедия произошла на горной выработке, сообщают ресурсы боевиков "ДНР".

"Не вышли на поверхность двое мужчин. Спасатели обследовали выработку и нашли в 800 метрах от поверхности тела двух погибших: 2003 и 1989 годов рождения", - говорится в сообщении.

В то же время работу шахты Калиновская-Восточная в оккупированной Макеевке остановили в связи с подземными толчками неизвестного происхождения.

Отмечается, что подземные толчки неизвестного происхождения ощущают жители посёлка Объединённый.

Напомним, ранее сообщалось о том, что шахтеров "ДНР" отправили в Украину за зарплатами.