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"Надеюсь вернуться": еще один чиновник Порошенко "сбежал" в отставку

8 ноября 2019, 13:53

Константин Елисеев написал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.

Константин Елисеев
Константин Елисеев / УНИАН

Бывший заместитель главы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко и бывший посол в Европейском союзе Константин Елисеев решил завершить свою карьеру.  Дипломат написал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", – написал Елисеев в своем Twitter-аккаунте.

При этом он не назвал причину своего ухода из внешнеполитического ведомства. В то же время Елисеев выразил надежду со временем вернуться в министерство.

"Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первом главе МИД Анатолий Зленко. Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!" - подытожил дипломат.

Напомним, что ранее заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк принял решение уйти в отставку.

увольнение МИД Украины Константин Елисеев
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