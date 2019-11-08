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Должность и оклад: Горбатюк пошел в суд из-за увольнения

8 ноября 2019, 17:35

Сергей Горбатюк считает, что его увольнение неправомерно.

Сергей Горбатюк
Сергей Горбатюк / УНИАН

Бывший глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подал в суд из-за своего увольнения. Отмечается, что иск он подал в Окружной административный суд Киева.

В пресс-службе суда уточнили, что Горбатюк просит признать его увольнение незаконным и отменить указ главы ГПУ Руслана Рябошапки. Кроме того, уволенный чиновник хочет, чтобы его восстановили в должности или на равнозначной в прокуратуре.

Также Горбатюк просит суд взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула. На данный момент суд решает вопрос об открытии производства.

Напомним, что начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка уволили с занимаемой должности 23 октября.

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