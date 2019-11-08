Лесник, редактор сайта: названы восемь претендентов на место Вятровича

Институт памяти возглавит кто-то из 8 претендентов / Фото: УНИАН

Украинский институт нацпамяти обнародовал список кандидатов на должность директора, один из которых сменит на посту экс-главу Владимира Вятровича.

Как сообщается на сайте учреждения, изначально 17 человек пожелали занять вакантную должность.

Однако в процессе отбора некоторые не явились на собеседования, другие же не сдали тест на знание иностранного языка.

Всего на должность по результатам отбора претендуют восемь кандидатов:

Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии. Специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук. До марта 2019 — начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики. Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель. Сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. Автор Исторической правды. Яблонский Василий Николаевич. Кандидат исторических наук. Доцент Национального университета Киево-Могилянская академия. Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований. Жижиян Петр Николаевич. Редактор сайта Сегодня. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году – старший мастер леса государственного предприятия Киевский лесхоз. Джердж Сергей Федорович. Кандидат политических наук. Председатель Украинской республиканской партии. Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Старший преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Ранее сообщалось, что должность главы Института национальной памяти, которую недавно покинул Владимир Вятрович, может занять известный украинский журналист, публицист и историк Вахтанг Кипиани.

Напомним, 18 сентября глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о своем уходе с поста. Позже он прокомментировал кандидатуру детской писательницы Ларисы Ницой на должность главы Института, заявив, что она не является специалистом в той области, чтобы соответствовать должности главы УИНП.