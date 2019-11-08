  1. Главная
  3. Украина

Лесник, редактор сайта: названы восемь претендентов на место Вятровича

8 ноября 2019, 18:11

Всего было зарегистрировано 17 кандидатов.

Нацинститут памяти
Институт памяти возглавит кто-то из 8 претендентов / Фото: УНИАН

Украинский институт нацпамяти обнародовал список кандидатов на должность директора, один из которых сменит на посту экс-главу Владимира Вятровича.

Как сообщается на сайте учреждения, изначально 17 человек пожелали занять вакантную должность.

Однако в процессе отбора некоторые не явились на собеседования, другие же не сдали тест на знание иностранного языка.

Всего на должность по результатам отбора претендуют восемь кандидатов:

  1. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии. Специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.
  2. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук. До марта 2019 — начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.
  3. Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель. Сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. Автор Исторической правды.
  4. Яблонский Василий Николаевич. Кандидат исторических наук. Доцент Национального университета Киево-Могилянская академия. Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований.
  5. Жижиян Петр Николаевич. Редактор сайта Сегодня.
  6. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году – старший мастер леса государственного предприятия Киевский лесхоз.
  7. Джердж Сергей Федорович. Кандидат политических наук. Председатель Украинской республиканской партии.
  8. Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Старший преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Ранее сообщалось, что должность главы Института национальной памяти, которую недавно покинул Владимир Вятрович, может занять известный украинский журналист, публицист и историк Вахтанг Кипиани.

Напомним, 18 сентября глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о своем уходе с поста. Позже он прокомментировал кандидатуру детской писательницы Ларисы Ницой на должность главы Института, заявив, что она не является специалистом в той области, чтобы соответствовать должности главы УИНП.

институт памяти Владимир Вятрович новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Лесник, редактор сайта: названы восемь претендентов на место Вятровича». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:32
"Нефть по 12 долларов": Бабченко "наванговал" крах Российской Федерации
18:11
Лесник, редактор сайта: названы восемь претендентов на место Вятровича
17:49
Украину прожарит: чем поразил ноябрьский прогноз погоды Видео
17:37
Суд снова переименовал проспект Жукова в Харькове
17:35
Должность и оклад: Горбатюк пошел в суд из-за увольнения
17:27
Беременная жена Тарасова рассказала о насилии у них дома
16:55
"Она – воровка": Дубинский похвастался победой над Супрун в суде
16:19
Карта Украины без Крыма: в The New York Times отреагировали на скандал Фото
16:09
Нечем дышать: Украину накрыло облако угарного газа
15:29
"Неэффективным и устаревшим": Помпео сделал громкое заявление по НАТО
15:24
Зеленский в Харькове представил губернатора и отметил нового прокурора
15:05
"Марс мысленно завоевывает": известный российский юморист жестко пропесочил Путина Видео
14:29
С Днем бухгалтера 2019 – красивые поздравления и прикольные открытки Фото
14:16
"Мозг" Европы": посол ЕС предрек Украине светлое будущее
14:13
В США решили ликвидировать пост спецпредставителя Госдепа по Украине
14:12
"Может сразу получить": Тарасов избивал Бузову и не боялся полицию Видео
13:53
"Надеюсь вернуться": еще один чиновник Порошенко "сбежал" в отставку
13:42
Наглая кража и удача в делах: кому гороскоп на завтра сулит яркие эмоции
13:40
Крымнашистка Королева рассказала об отношениях с Зеленским Видео
13:32
Шесть пьяниц с битой: в РФ отметелили путинского приспешника
13:19
На шахте в "ДНР" произошла авария, есть погибшие
12:59
Лето возвращается: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на выходных Видео
12:53
За Дубневича внесли залог, адвокат назвал сумму
12:47
"Как предупреждал Путин": в России сделали дерзкое заявление о ракетах
12:42
"Сиси висят, уши спаниеля": Волочкова разделась и вызвала отвращение в сети
12:25
Александрийский Патриархат фактически признал автокефалию ПЦУ
12:23
Новогодняя ночь в ESHAK: дискотека 80-х новости компании
12:15
В ОБСЕ назвали новую дату разведения сил в Петровском
12:09
"Рукописи не горят": в Нафтогазе ответили на требования Газпрома
11:59
Тука назвал архиважную проблему Донбасса
11:55
"Малахольный порохобот": Дубинский назвал Бородянского кандидатом "на вылет"
11:40
Дубилет испугался "двух зон напряжения" и попросил охрану
11:39
Самы богатый человек Китая озвучил рецепт успеха для Украины
11:36
"Дебильный канал": на Прямом объяснились по поводу маски-шоу в прямом эфире Видео
11:29
Зеленский дал рецепт превращения Украины в бриллиант Видео
11:26
To Be Mine: Maruv презентовала клип, который снимала на Троещине
11:10
Гривна по 24 отменяется: стало известно, каким будет курс валют до конца года
11:09
Самый большой в истории: в Польше придумали наказание за Северный поток-2
11:02
Раскрыта правда о разводе Лолиты с меркантильным мужем
11:00
"Коррумпированные украинцы": в Госдепе рассказали об атаке Луценко и порохоботов
10:59
Уникальный фарт и сокрушительный удар: кому гороскоп на 8 ноября прочит необычные события
10:46
Стало известно, куда делся экс-главарь "ДНР" Безлер
10:23
Сергей Притула высказался о фашистах в Киеве и украинофобе Молочном
10:14
"Угрожает Европе": глава МИД Украины предостерег Германию
10:10
В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: опубликовано фото
10:00
Главари "ЛДНР" пошли на шантаж: угрожают ввести "внутренние войска" в Золотое и Петровское
09:54
Пустопорожняя болтовня, или Зачем у Зе заговорили о нехватке денег на реформы мнение
09:35
Отвод войск в Петровском: в штабе ООС и в "ДНР" назвали разные даты
09:34
Второе ЧП за утро: в России экстренно сел самолет с пассажирами
09:31
У Анастасии Заворотнюк раскрылись долги по налогам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять