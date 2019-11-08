"Мы их не проедим": Богдан пояснил, куда потратят деньги с кредитов

Богдан убежден, что вкладывать нужно в развитие экономики / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Украина в перспективе намерена не "проедать" деньги, а стремительно и эффективно развивать экономику.

В эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером чиновник акцентировал, что власть ведет работу над удешевлением кредитных средств с целью привлечения кредиторов и увеличения роста экономических показателей.

"Мы их (кредиты – ред.) не проедим, да это, наверное, непопулярно, не будем раздавать пенсии, не будем их тратить на какие-то мгновенные вещи. Мы будем за них строить экономику…И уже дополнительная прибыль…будет основой для стабильности Украины, для больших пенсий, для больших зарплат", - добавил Богдан.

По словам главы ОП, для более эффектного экономического роста важно обиться доверия иностранных инвесторов и банков. По его словам, с начала года кредитная ставка для Украины снизилась с 9,5% до 6,5%.

Напомним, Владимир Зеленский предложил основателю Alibaba Джеку Ма открыть в Украине офис исследования и разработки.

Ранее самый богатый человек Китая озвучил рецепт успеха для Украины. Джек Ма выступил на Киевском международном экономическом форуме.

Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел конструктивную встречу с китайским миллиардером, основателем Alibaba Джеком Ма, в рамках которой собеседники обсудили украинскую экономику и перспективы сотрудничества.