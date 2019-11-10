"Никогда в жизни не извинюсь": Москаль не жалеет, что назвал Супрун еб*нутой

Москаль не намерен извиняться перед женщиной, которую ранее назвал еб*нутой / УНИАН

Бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что абсолютно правильно поступил, когда обозвал экс-главу Минздрава Ульяну Супрун нецензурным словом.

"Меня упрекают, что надо было сказать мягче. А я говорю, что мягче уже было. Она говорила, что "Москаль завез контрабанду, нерастаможенную, вакцина просрочена, врачи и матери детей не хотят их брать" и всякую прочую глупость. Как можно было на это ответить, когда вся область была накрыта…" – сказал он в интервью Радио Свобода.

По словам Москаля, есть люди, которые не понимают цивилизованного общения и с ними по-другому общаться просто невозможно.

"Она уже наделала столько глупостей, что их надо было потихоньку остановить. Или отрезать. А она и этого не поняла и в дальнейшем глупости делала", – считает экс-губернатор.

Бывший чиновник заявил, что никогда не в жизни не извиниться перед Супрун.

Напомним, ранее Москаль жестко ответил на заявление Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом. Он подчеркнул, что Супрун "прививка нужна от глупости" и назвал и.о. министра "еб*нутой".

Затем Москаль рассказал о своем конфликте с бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.