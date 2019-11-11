"Как эти ребята умудрились": политолог засомневался в достоверности опроса в "ЛДНР"

Владимир Фесенко убежден, что опрос в ОРДЛО не является репрезентативным / Фото: УНИАН

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что нашумевшему опросу в "ЛДНР", который показал пророссийские настроения на оккупированной территории, не следует верить безоговорочно.

"Во внимание его принять надо, но не стоит абсолютизировать его данные и его значение, тем более называть самым важным текстом за все годы оккупации. Многие коллеги справедливо обратили внимание на неоднозначную репутацию организации, проводившей это исследование", - написал он в Facebook.

По мнению эксперта, провести объективный опрос на оккупированной территории невозможно, поэтому возникает вопрос, как социологам удалось это осуществить.

Читайте такжеОпрос в ЛДНР: стало известно, как жители относятся к аннексии Крыма"А как эти ребята умудрились провести опрос в ОРДЛО? Неужели под носом местного МГБ, а заодно и российского ФСБ? А может с их благословения? И тогда через "Зеркало недели" нам внедрили очень целенаправленный продукт. Не хочу ни в чем упрекать, но такие вопросы возникают у многих", - подчеркнул он.

Фесенко добавил, что в пророссийских настроениях жителей оккупированного Донбасса сомнений не возникает. Однако общая статистика обнародованного социсследования вызывает немало вопросов.

Как ранее сообщалось, согласно данному опросу, 76% опрошенных согласны или почти согласны с тем, что войну на Донбассе следует называть внутренним конфликтом Украины.

Напомним, в рамках данного опроса также выяснилось, что более половины жителей оккупированных территорий потенциальные граждане страны-агрессора, вторая половина считает себя гражданами Украины.

Также жители оккупированных территорий Донбасса наибольшую поддержку высказали президенту России Владимиру Путину – его поддерживает 11,2% опрошенных.