Опрос показал, считают ли жители ОРДЛО Киев виновным в своих бедах

Донбасс пока не признает вину России за военный конфликт на своей территории / Фото УНИАН

Издание Зеркало недели при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп провели опрос, который показал, что 76% опрошенных согласны или почти согласны с тем, что войну на Донбассе следует называть внутренним конфликтом Украины.

Как пишет Zn.ua, 86% респондентов не согласились с тем, что конфликт развязали поддерживаемые Москвой пророссийские силы. Виновной РФ считают лишь 3,1%.

Жители оккупированной территории считают, что ответственными за развязывание военных действий являются Петр Порошенко, Виктор Янукович, Евромайдан и ЕС. Незначительна часть населения виновными считает боевиков, но есть и те, кто в обиде на США.

При этом 63% респондентов не сомневаются, что восстанавливать в результате военных действий Донбасс необходимо за счет Украины. Среди опрошенных 67% хотели бы дальнейшего контроля "республик" над оккупированными территориями. А 50,2% желали бы видеть своим куратором Россию.

24,9% охотно доверили бы восстановление своих домов и городов Украине, 8,1% - Евросоюзу, а 2,4% - США.

По информации авторов соцопроса, в ходе исследования было опрошено 1606 респондентов, 800 на неподконтрольной части Луганской, 806 - на неподконтрольной части Донецкой областей. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете, а погрешность результатов не превышает 3,2%.

Напомним, в рамках данного опроса также выяснилось, что более половины жителей оккупированных территорий потенциальные граждане страны-агрессора, вторая половина считает себя гражданами Украины.