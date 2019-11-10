Путин и Соловьев: опрос показал лидеров доверия жителей "ЛДНР"

Путин был и остается лидером симпатий среди жителей "ЛДНР" / Reuters

Жители оккупированных территорий Донбасса наибольшую поддержку высказали президенту России Владимиру Путину – его поддерживает 11,2% опрошенных.

Об этом сообщается в совместном исследовании Украинского института будущего и Зеркала недели, проведенного с помощью компании Нью Имидж Маркетинг Групп, пишет Zn.ua.

Как показывает опрос, второе место по симпатиям завоевал российский телеведущий Владимир Соловьев, его поддерживает 9,1% населения.

6,7% высказали доверие российской журналистке-пропагандистке Ольге Скабеевой, 4,1% - убитому экс-лидеру донецких боевиков Александру Захарченко, 2,9% - нынешнему главарю боевиков ОРДО Денису Пушилину.

Среди опрошенных 2,5% доверяют министру иностранных дел России Сергею Лаврову, а 2,4% - украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Президент Украины Владимир Зеленский с 1,3% симпатий едва попал в двадцатку.

По информации авторов соцопроса, в ходе исследования было опрошено 1606 респондентов, 800 на неподконтрольной части Луганской, 806 - на неподконтрольной части Донецкой областей. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете, а погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как ранее сообщалось, согласно данному опросу, 76% опрошенных согласны или почти согласны с тем, что войну на Донбассе следует называть внутренним конфликтом Украины.

Напомним, в рамках данного опроса также выяснилось, что более половины жителей оккупированных территорий потенциальные граждане страны-агрессора, вторая половина считает себя гражданами Украины.