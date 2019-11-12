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"Оккупанты нам все загадят": в Крыму произошла новая экологическая катастрофа

12 ноября 2019, 03:10

В прибрежной зоне Керчи в море заметили пятна, похожие на нефтяные.

Крым
Крым / Reuters

Новая экологическая катастрофа в понедельник, 11 ноября, настигла аннексированный Российской Федерацией Крым. Так, в прибрежной зоне Керчи в море заметили пятна, похожие на нефтяные.

Соответствующие фотографии чрезвычайного происшествия опубликовало местное издание Керчь.ФМ. На данный момент причины инцидента не известны.

В свою очередь, пользователь Twitter под ником КРЫМский бандеровец прокомментировал ситуацию.

"Крым. "В Керчи утром 11 ноября в море находились неизвестные пятна, похожие на нефтяные. Фото в редакцию Керчь.ФМ прислал постоянный читатель", - сообщили пропагандоны. Оккупанты нам все загадят. В Севастополе такое постоянно", - говорится в сообщение.

Напомним, что в аннексированном Россией Крыму беспощадная осенняя засуха привела к пересыханию основных рек, которые питают водохранилища естественного стока полуострова.

Россия Крым нефть Черное море
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