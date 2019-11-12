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Жителям ОРДЛО выгодно говорить, что Украина должна всем и каждому - философ

12 ноября 2019, 16:40

Жители оккупированного Донбасса прекрасно понимают, что Россия им точно не будет возмещать убытки, отметил филосов Алексей Паныч.

Донбасс
Философ убежден, что опрос жителей ОРДЛО не учел мнение тех, кто боится говорить / Фото УНИАН

Опрос издания Зеркало недели при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп, который показал, что 76% жителей ОРДЛО согласны или почти согласны с тем, что войну на Донбассе следует называть внутренним конфликтом Украины, вызвал резонанс в обществе.

Добавим, что согласно опросу, 86% респондентов не согласились с тем, что конфликт развязали поддерживаемые Москвой пророссийские силы. Виновной РФ считают лишь 3,1%.

Так вот, по словам философа Алексея Паныча, этот опрос – чей-то "вброс".

"Здесь может быть единственный вывод. Кому-то среди украинских политиков требовалось бросить в общество информацию о том, что большинство людей на оккупированных территориях обвиняют во всем Киев и хотят в Россию. Как это будут использовать - увидим позже. Но точно будут", - отметил Паныч.

Паныч убежден, что "за кадром остались те, кто боится высказывать вслух свои мысли".

"Также не понятна мотивация людей, которые все-таки отвечают на вопросы. Почему их ответ именно такой, а не иной? Люди обычно говорят то, что им выгодно или то, что от них хотят услышать. Например, почему жители ОРДЛО обвиняют в своих проблемах Украину? Ответ очень прост. Если обвинить Украину, можно встать в удобную позицию человека, которому все должны. Это очень желаемая ситуация для людей с патерналистским видением мира. Мол, я обижен, потому что вы мне навредили. Теперь платите за это", - объяснил Паныч.

При этом философ обратил внимание на то, что жители оккупированного Донбасса "прекрасно понимают, что Россия им точно не будет возмещать убытки".

"А Киев имеет перед ними определенные обязательства, они - украинские граждане. Поэтому им выгоднее говорить, что наше государство должно всем и каждому, даже если на самом деле люди так не считают. Такие нюансы остались за кадром исследования. Поэтому оно не имеет никакой социологической ценности. Мы не знаем, сколько людей о чем умолчали и почему. Если надо проанализировать настроения на оккупированных территориях с таким же успехом можно погадать на кофейной гуще", - рассказал Паныч и интервью Gazeta.ua.

Читайте такжеТакой Донбасс нам не нужен, или Главная опасность опроса в ОРДЛОНапомним, в рамках данного опроса также выяснилось, что более половины жителей оккупированных территорий потенциальные граждане страны-агрессора, вторая половина считает себя гражданами Украины. Респонденты признались, что имеют паспорта "ЛНР" или "ДНР" — 34,8%, и России — 6,8%. При этом 42,9% опрошенных никогда не думали о получении российского паспорта.

34% опрошенных уверены, что в ближайшие пять лет их материальное положение будет улучшаться. При этом 35,4% связывают такое развитие событий с интеграцией в РФ, а всего лишь 3,5% - с возвращением в состав Украины.

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