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В Украине намерены ввести еще один государственный язык

13 ноября 2019, 18:47

Особую поддержку предлагают обеспечить языку жестов.

Язык жестов предложили сделать государственным / Фото: Sam Gangwer / Globallookpress.com

Депутаты Киевсовета требуют у Верховной Рады, кабинета министров и Министерства культуры Украины обеспечения государственной поддержки на законодательном уровне для языка жестов.

"В частности, депутаты Киевсовета призывают парламент как можно скорее принять Закон Украины О украинском жестовом языке. Это повысит его статус как полноценного средства общения. Ведь сегодня действующим законодательством не определены основные принципы функционирования украинского языка жестов. Также остаются незакрепленными необходимые условия, которые позволят лицам, которые используют жестовый язык, наряду с другими реализовывать все свои права", - сказано на сайте столичного совета.

В качестве примера депутаты привели Исландию, где язык жестов принято считать государственным. Авторы законопроекта высказали мнение, что отсутствие государственной поддержки языка жестов ограничивает права и возможности в обучении, коммуникации, доступе к услугам у пользующихся им граждан Украины.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров инициировал создание национальной комиссии по стандартам государственного языка, цель которой – проверка уровня владения государственным языком для получения украинского гражданства, а также для получения должности чиновника.

Напомним, после заявления Новосад в РФ обвинили украинские власти в насильственной украинизации страны.

Как известно, Новосад заявила, что в сентябре 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке.

Киеврада языковой закон жесты. новости Украины
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