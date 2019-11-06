Кабмин создал комиссию для проверки знания украинского

Кабмин будет проверять знание украинского языка / УНИАН

Кабинет министров инициировал создание национальной комиссии по стандартам государственного языка, цель которой – проверка уровня владения государственным языком для получения украинского гражданства, а также для получения должности чиновника.

"6 ноября Кабинет министров на своем заседании создал национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая также будет проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей", - сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.

Согласно информации ведомства, началось формирование стратегии в области культуры и искусства. Специалисты намерены провести социологическое исследование для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступа к искусству.

Как ранее сообщалось, народный депутат от партии Слуга народа Евгений Шевченко прокомментировал заявление министра образования Анны Новосад о том, что в сентябре 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке.

Напомним, после заявления Новосад в РФ обвинили украинские власти в насильственной украинизации страны.

Как известно, Новосад заявила, что в сентябре 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке.