СМИ рассказали, какой залог хочет НАБУ для попавшейся на взятке чиновницы из ОП

НАБУ. Иллюстративное фото / УНИАН

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со следователями Специальной антикоррупционной прокуратуры просят у суда назначить для чиновницы из Офиса президента Светланы Кондзели меру пресечения в видел содержания под стражей и возможностью уплаты залога в размере 7,68 млн гривен.

Такое сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовал Telegram-канал UN Сливы и груши.

Напомним, ранее сообщалось о том что во вторник, 12 ноября, сотрудники НАБУ задержало во время получения первого транша взятки (150 тысяч долларов США) вместе с чиновницей Офиса президента Светланой Кондзелей бывшую экс-заместительницу министра культуры и группу лиц. взятки в размере 300 тысяч долларов.