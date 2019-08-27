Пришел "навпростець": НАБУ открыло дело против Михаила Поплавского

Михаил Поплавский / Instagram М.Поплавского

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту вероятного декларирования недостоверной информации нардепом VIII созыва Михаилом Поплавским (который уже 29 августа утратит неприкосновенность).

Соответствующее сообщение 27 августа опубликовал портал УН со ссылкой на информированные источники в ведомстве. По их данным, проиозводство открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Детективы проверяют информацию о том, что Поплавский, возможно, скрыл наличие у себя жилого дома общей площадью из поселка Бортничи под Киевом 1 067 квадратных метров, снимки которого он регулярно выкладывал на своих страницах в соцсетях.

Напомним, ранее Михаил Поплавский под номером первым в списке Аграрной партии (при поддержке поп-певца Олега Винника) приняла участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Однако политсила не смогла преодолеть 5%-ный избирательный барьер.