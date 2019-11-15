Метро Киева: когда и на каких станциях будет 4G Internet / Фото: metro.dp.ua

Мобильный интернет в метро Киева запустят до апреля 2020 года. Сначала он 4G Internet появится на 10 станциях метрополитена.

Как пояснил в Facebook советник Киевского городского головы Максим Бахматов, договоренности с Vodafone, Lifecell и Kyivstar уже есть.

Сроки намечены следующие:

I квартал 2020 – заработает 4G Internet на станциях метро: Академгородок – Житомирская – Святошин – Нивки, а также Героев Днепра – Минская – Оболонь и Сырец – Дорогожичи – Лукьяновская;

конец 2020 – начало 2021: планируется охватить интернетом все станции и тоннели.

Тарифы "за телекомдоступ к коммунальным объектам транспорта города" пока не утвердили, так что вопрос цены открыт.

Ранее Кличко рассказал, когда и как выйдет построить метро на Троещину. По словам мэра Киева, строительство метро на Троещину стопорит недостроенный мост с Подола на Воскресенку.

Напомним, в метро Киева запретили попрошайничать и играть на музыкальных инструментах. Людям без обуви, в нижнем белье и частично одетым вход в метро будет воспрещен.