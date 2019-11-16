"Сборище педе*астов и аферистов": Кива оценил коллег по Раде

Илья Кива / Униан

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива дал характеристику народным депутатам 9-го созыва.

"Верховная Рада является сборищем педе*астов, аморалов, неучей, бездарей и аферистов", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

При этом он добавил, что и на нем лежит ответственность за то, что происходит в Верховной Раде.

"На мне лежит ответственность за процессы, которые происходят под куполом Верховной Рады", - резюмировал Кива.

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Ранее сообщалось о том, что Киву снова поймали на странном поведении в Раде.

Напомним, нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Василий Нимченко провел матерный ликбез в телеэфире.