"Пи*арас слышали?": нардеп провел матерный ликбез в телеэфире

4 июля 2019, 08:31

Василий Нимченко считает, что не только матерное слово можно считать нецензурным.

Нимченко
Василий Нимченко / Скриншот

Для введения наказания за употребление нецензурных выражений необходимо законодательно определить перечень запрещенной лексики, заявил нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Василий Нимченко.

"У нас употребляют слово пи*арас, слышали? Это нецензурно? А раньше была статья за мужеложство", - заявил он в эфире 112 Украина.

В качестве примера он также привел выражение "бл*ха-муха". "Но бл*ха-муха – это литературное слово. Образонесущее и имеющее смысловую нагрузку".

Нимченко добавил, что не только матерное слово можно считать нецензурным: "Но и много других, поэтому вопрос".

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Отметим, что ранее Нимченко "прославился" употреблением нецензурных выражений прямо на трибуне Верховной Рады.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Напомним, ранее в соцсетях бурно отреагировали на законопроект о противодействии сквернословию.

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матерщина нецензурная лексика Василий Нимченко
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