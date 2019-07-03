Главные новости 3 июля: бурная реакция на закон о матах и уход наблюдателей ПАСЕ из Украины

3 июля 2019, 21:55

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 3 июля.

Новости Украины и мира за 3 июля 2019 — Наблюдатели ПАСЕ покинут Украину
Наблюдатели ПАСЕ покинут Украину / Ellen Wuibaux/Council of Europe

В среду, 3 июля, нардеп Ольга Богомолец озаботались нормами морали в Сети и внесла в Верховную Раду закон о дематюкации. На ее законодательную инициатуву уже бурно отреагировали.

Стало известно, что наблюдатели ПАСЕ досрочно свернули работу в Украине, а Россия "заморозила" ракетный договор с США.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил себе полномасштабный и публичный выпад в сторону Москвы.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 3 июля.

Бурная реакция на закон о матах

Богомолец зарегистрировала законопроект под №10414 — о противодействии сквернословию. В Сети бурно отреагировали на инициативу нардепа, в частности, активист Владислав Бовсуновский сообщил, что отныне он работает в компании "Госматюкнадзор".

Украинский писатель и художник Лесь Подервянский своеобразно прокомментировал закон о матах — предложил запретить в нашей стране х**й и п**ду.

Наблюдатели ПАСЕ свернули работу в Украине

Спустя сутки после того, как спикер Верховной Рады Андрей Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборы в Верховную Раду 2019, в Ассемблее приняли важное решение — стало известно, что наблюдатели ПАСЕ в Украине досрочно завершают свою работу.

РФ "заморозила" ракетный договор с США

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил закон о приостановлении действия страной ракетного договора с США. Глава РФ подписал документ о "заморозке" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), он уже был опубликован.

Демарш Лукашенко в сторону России

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на праздничном митинге в четь Дня независимости заявил о том, что беларусы обязаны собственноручно оберегать безопасность страны и, в случае необходимости, научиться защищать ее с оружием.

"Суверенитет и независимость — это самые дорогие вещи, которые нуждаются в защите. Я думаю, по меньшей мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно там дети — сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу. Тогда остается третий вариант: сами будем защищать себя", — сказал он.

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