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В Укрэксимбанке пояснили, как задержание главы отразится на работе банка

18 ноября 2019, 00:53

В финансовой структуре заверили, что будут работать без изменений.

Укрэксимбанк
Укрэксимбанк после задержания главы будет работать в привычном режиме / Фото: uk.wikipedia.org

Руководство государственного Укрэксимбанка заявило, что задержание СБУ главы банка Александра Гриценко не отразится на работе учреждения.

"Наблюдательный совет и правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме", - сообщает пресс-служба банка.

В Укрэксимбанке заверили, что структура будет и дальше в работе придерживается всех норм действующего законодательства и внутренних процедур. В банке пообещали предоставлять следствию всю необходимую информацию.

"Банк высоко ценит собственную репутацию надежного и прозрачного банка и будет действовать в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления. Наблюдательный совет совместно с правлением банка обеспечит продолжение бесперебойной работы банка", - сказано в заявлении финучреждения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в воскресенье неизвестные забрали Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.

Затем пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Позже задержанному накануне главе правления Укрэксимбанка Александру Гриценко объявили о подозрении.

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