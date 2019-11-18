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Во Львове хирурги сформируют пол годовалому малышу

18 ноября 2019, 20:04

Ребенка готовят к сложной операции.

Хирурги готовятся сформировать пол однолетнему ребенку
Хирурги готовятся сформировать пол однолетнему ребенку / Фото: Zaxid.net

Во львовской областной детской больнице Охматдет операционная бригада хирургов-урологов прооперирует годовалого ребенка, который родился с редкой патологией – одновременно с женскими и мужскими половыми железами.

Как сообщает Zaxid.net, малыша осматривала плеяда узких специалистов: генетики, эндокринологи, урологи, гинекологи.

Результаты УЗИ продемонстрировали, что у ребенка женские половые железы развиты несколько лучше, нежели мужские. Поэтому после консилиума медики пришли к выводу, что формировать будут девочку. К такому выводу сразу после рождения пришли и родители, воспитывая ребенка, как девочку и назвав ее женским именем.

В данный момент малышке – чуть больше года. Ее готовят к операции, которая состоится через несколько месяцев.

К слову, с аналогичным случаем украинские хирурги уже столкнулись два года назад. После обследования медики решили формировать из ребенка девочку, хотя в семье его воспринимали, как мальчика и дали мужское имя. Тогда операция прошла успешно, девочке сейчас пять лет, и она недавно приезжала в Охматдет на консультацию. Растет и развивается малышка на одном уровне со сверстниками, а родители очень благодарны врачам.

Как ранее сообщалось, девочки сиамские близняшки, которые родились в Черновцах 28 сентября, умерли. У новорожденных были диагностированы тяжелые патологии.

Напомним, в 25 мая 2012 года сиамские близнецы появились на свет в Краматорске. Чуть позже стало известно, что местные хирурги отказались разделять сиамских близнецов из Краматорска. Спустя пять дней после рождения дети умерли.

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