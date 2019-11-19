Стало известно, когда начнут штрафовать за отсутствие детских автокресел

Автокресла / Фото: letidor.ru

Закон, предусматривающий наказание за перевозку детей в автомобиле без автокресел, в среду, 20 ноября, официально вступает в силу. Так, документ опубликовали во вторник, 19 ноября, в парламентской газете Голос Украины.

Согласно документу, статья 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополняется новыми частями, предусматривающими штраф в 30 необлагаемых минимумов или 510 гривен для водителя за перевозку детей без автокресла.

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Помимо этого, если в течение года водитель повторно нарушил правила перевозки детей, то ему "светит" штраф в 50 необлагаемых минимумов или 850 гривен.

Также органы Нацполиции обязали рассматривать дела о нарушениях правил перевозки детей.

Напомним, что с 15 апреля этого года в силу вступили обновленные правила дорожного движения.