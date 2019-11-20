Зеленский открыл новый мост в Станице Луганской

Зеленский открыл мост, соединяющий Украину с Донбассом / Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил контрольный пункт въезда/выезда Станица Луганская, где ему сообщили, что работы по возведению разрушенного боевыми действиями моста завершены и открытие состоится через два дня. Глава государства распорядился открыть переправу уже сегодня.

"Мы благодарим ОБСЕ, спасибо нашим близким друзьям — послам Германии, Франции, представителям всех стран, которые приезжают сюда и смотрят, что мы действительно делаем шаг за шагом. От обещаний — к реальным действиям. Мы построили этот мост, построили дорогу. Скажу вам честно, что это сложная работа", — цитирует Зеленского пресс-служба.

Президент подчеркнул, что восстановление моста – это знаковое событие для всей страны. И возведение такой долгожданной и важной для местных жителей переправы демонстрирует, что у власти слова не расходятся с делом.

"Для нас сегодня действительно очень важный день. Четыре месяца назад мы пришли сюда, и не было качественной дороги, автобусов, люди не могли нормально добираться, не было моста. Это очень символично. Потому что это (восстановление моста. — Ред.) — одна из гуманитарных миссий украинской власти и наших близких партнеров", — сказал он.

/ Фото: пресс-служба президента

/ Фото: пресс-служба президента

Новый мост вместе с главой государства осмотрели послы Германии и Франции, а также представитель ОБСЕ.

Как известно, восстановить и открыть мост планировалось до 27 ноября.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил восстановление разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Как ранее сообщалось, украинские специалисты 24 августа начали демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили визит на Луганщину − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава страны, в ходе общения с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской.