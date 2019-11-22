В Киеве "взлетели" тарифы на воду: известны цифры

В Киеве вырос тариф на воду / УНИАН

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг учредила обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для водоканала города Киева.

Члены НКРЭКУ 22 ноября на заседании приняли решение повысить тариф на водоснабжение для киевлян на 85 копеек за один кубометр.

Тарифы потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода:

• на централизованное водоснабжение – 9,86 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 9,01, рост – на 0,85 грн или 9,43%);

• На централизованный водоотвод – 7,49 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 7,97, уменьшение – на 0,48 грн или 6,02%).

Тарифы потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода:

• на централизованное водоснабжение – 3,69 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 3,62, рост – на 0,07 грн или 1,93%);

• на централизованный водоотвод – 2,41 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 7,97, уменьшение – на 0,23 грн или 8,71%).

Как ранее сообщалось, в ближайшее время Кабинет министров примет согласованное с Международным валютным фондом решение о новой "страховой" цене на газ, которая вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, Кабинет министров Украины 15 ноября отменил решение предыдущего правительства № 560 от 26 июня 2019 о регулировании предельных цен на отопление в регионах Украины.