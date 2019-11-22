Шустер обвинил Порошенко в открытии против него уголовных дел

Шустер заявил, что Порошенко едва не посадил его в тюрьму / Фото: facebook.com/shusterlive

Телеведущий Савик Шустер заявил, что закрытие канала 3s и инициирование против него уголовного производства являются указанием бывшего президента Петра Порошенко.

"Проблема в том, что пятый президент Украины не любит критику — он ее не то что не хочет слышать, он просто ее не воспринимает. И мы приглашали людей, естественно, которые говорили то, что они знают, и то, что они думают. И вот тут начался конфликт. Им абсолютно не нравилось то, что мы делали, и в какой-то момент это стало неприемлемо. И когда меня лишили права на работу (и вид на жительство фактически тоже исчезал), я понял, что это уже такой серьезный удар сверху", - сказал он в эфире Радио НВ.

По словам Шустера, между ним и Порошенко был очевидный конфликт. Позже из своих источников он получил подтверждение, что уголовные дела против него были открыты под протекторатом Петра Порошенко.

"Как руководитель нашего продакшна, у нас были, с их [органов досудебного расследования, — Ред.] точки зрения… ну, с моей точки зрения, совершенно незначимые нарушения, вроде уклонения от налогов (что было неправдой), экологически что-то мы нарушили, лампы неправильно вывезли… В общем, вот такие вещи — очень мелкие и очень противные. И потом по кредиту, который я взял за рубежом и не декларировал — я просто не понимал, что это такое, почему вдруг выдвигается такое обвинение против меня. Мы все суды выиграли, между прочим", — добавил ведущий.

Как ранее сообщалось, Шустер договорился о выходе своей телепрограммы с каналом Рината Ахметова ТРК Украина.

Напомним, Шустер в крайне негативной форме оценил три главных качества экс-президента Украины Петра Порошенко.