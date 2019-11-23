Главу Приватбанка из тренажерного зала увезли в реанимацию – депутат

У топ-менеджера якобы произошел инфаркт.
Народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский сообщил, что у председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла произошел инфаркт.
"У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт. Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек", - написал политик в своем Telegram-канале.
В Приватбанке информацией о недуге руководителя пока не располагают.
"У нас нет такой информации", - заявил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии УНН.
По сведениям пресс-службы, Крумханзл находится за границей.
"Он сейчас вообще за границу выехал", - подытожил спикер банка.
Напомним, Владимир Зеленский твердо заявил, что ни он, ни кто-либо из его команды (в том числе в правительстве) возвращать бывшим собственникам банки не собирается.
Как сообщал Главред, 10 сентября на Банковой состоялась встреча Зеленского с Коломойским. По словам главы ОП Андрея Богдана, во время встречи речь шла об энергетической независимости Украины и о развитии Донбасса.