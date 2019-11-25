Пассажиры идут пешком: в Киеве - серьезное ЧП с троллейбусами

Возле ТРЦ SkyMall разорваны троллейбусные линии.
Утром в понедельник, 25 ноября, в Киеве произошло ЧП - на проспекте Генерала Ватутина возле ТРЦ SkyMall разорваны троллейбусные линии. В результате движение троллейбусов парализовано.
Троллейбусы стоят на всей линии. Остановившихся троллейбусов можно насчитать до десяти единиц, сообщает Типичный Киев на странице в Facebook. Пассажиры идут пешком.
Напомним, в субботу, 23 ноября, Львов превратился в каток – рано утром при двух градусах мороза в городе и в области прошел дождь, который мгновенно превратился в тонкий слой льда. Из-за гололеда было парализовано автомобильное и авиационное движение. За сутки на дорогах произошло около полсотни ДТП, а в больницах оказалось почти 300 пешеходов с разными травмами.