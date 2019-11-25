"Не какой-нибудь русский чёрт": после продажи Vodafone Украина Арахамия анонсировал новые сделки

Арахамия анонсировал новые крупные сделки в Украине / УНИАН

В понедельник, 25 ноября, глава депутатской фракции Слуга народа Давид Арахамия, которого ранее вызвали на допрос в НАБУ, после продажи компании "Vodafone Украина" анонсировал ещё три сделки общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов.

"В пайплайне ещё три сделки общей стоимостью 1,4 млрд (долл. США, — ред.). Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь" — отметил Арахамия на своей странице в Фейсбуке..

В то же время Арахамия уточнил, что после продажи "Vodafone Украины" он станет единственным мобильным оператором в Украине без российского капитала.

"Первая сделка за 90 дней — 734 млн долларов и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone", — написал депутат.

Отметим, в комментариях под сообщением Арахамии украинцы начали обсуждать, кто на этой сделке заработает.

"Уверенны что не подставная контора, что конечным бенефициаром является не какой-нибудь русский чёрт?", - спросил Игорь Новицкий.

"Да. Делали длинный due diligence. Азербайджанцы в доле с катарцами", - ответил Арахамия.

"+полностью один российский оператор в стране Киевстар, норвежцы продали долю, (российскому олигарху) фридман", - обратил внимание Максим Афанасьев.

"Ну хоч копійка в держ бюджет перепаде? Ну що за пі*здоьж, а? Які там кінцеві бенефіціари у цих азерів ніхто не знає . І чого мовчать, що Лайфсел скоротив із 31 дня в місяці до 28. І тепер в рік не 12 платежів а 13 бл*ть!! (Мабуть, так і в інших операторів) З нас деруть де тільки можна. А ви мовчите. Де антимонопол ??!", - высказался Андрей Иванович.

"Давид, а вы каким боком к Vodafone? Они без вас не могут делать сделки?", - спросил Дмитрий Бузанов.

"Мы в Инвест Совете нашли покупателя и замэтчили с продавцом и проассистировали скорейшее закрытие сделки (там много возни с регулятором, НБУ и т.п.)", - ответил Арахамия.

Читайте такжеМосийчук оскандалился с паспортом США Арахамии, сделанном в ФотошопеНапомним, ранее сообщалось, российская компания МТС в понедельник, 25 ноября, в официальном порядке объявила о продаже всей, стопроцентной, доли в мобильном операторе Vodafone Украина.

Водафон продают азербайджанской компании Bakcell.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале МТС.

Оператор Баксел покупает Водафон за почти $750 млн.

"В рамках соглашения, МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding Sarl (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственным акционере ПрАО "ВФ Украина", за 734 миллионов долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 миллионов долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время", - говорится в тексте.