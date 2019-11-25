  1. Главная
  3. Украина

"Не какой-нибудь русский чёрт": после продажи Vodafone Украина Арахамия анонсировал новые сделки

25 ноября 2019, 15:58

Арахамия уточнил, что после продажи "Vodafone Украины" он станет единственным мобильным оператором в Украине без российского капитала.

Арахамия
Арахамия анонсировал новые крупные сделки в Украине / УНИАН

В понедельник, 25 ноября, глава депутатской фракции Слуга народа Давид Арахамия, которого ранее вызвали на допрос в НАБУ, после продажи компании "Vodafone Украина" анонсировал ещё три сделки общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов.

 "В пайплайне ещё три сделки общей стоимостью 1,4 млрд (долл. США, — ред.). Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь" — отметил Арахамия на своей странице в Фейсбуке..

В то же время Арахамия уточнил, что после продажи "Vodafone Украины" он станет единственным мобильным оператором в Украине без российского капитала.

"Первая сделка за 90 дней — 734 млн долларов и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone", — написал депутат.

Отметим, в комментариях под сообщением Арахамии украинцы начали обсуждать, кто на  этой сделке заработает.

"Уверенны что не подставная контора, что конечным бенефициаром является не какой-нибудь русский чёрт?", - спросил Игорь Новицкий.

"Да. Делали длинный due diligence. Азербайджанцы в доле с катарцами", - ответил  Арахамия.

"+полностью один российский оператор в стране Киевстар, норвежцы продали долю, (российскому олигарху) фридман", - обратил внимание Максим Афанасьев.

"Ну хоч копійка в держ бюджет перепаде? Ну що за пі*здоьж, а? Які там кінцеві бенефіціари у цих азерів ніхто не знає . І чого мовчать, що Лайфсел скоротив із 31 дня в місяці до 28. І тепер в рік не 12 платежів а 13 бл*ть!! (Мабуть, так і в інших операторів) З нас деруть де тільки можна. А ви мовчите. Де антимонопол ??!", - высказался Андрей Иванович.

"Давид, а вы каким боком к Vodafone? Они без вас не могут делать сделки?", - спросил Дмитрий Бузанов.

"Мы в Инвест Совете нашли покупателя и замэтчили с продавцом и проассистировали скорейшее закрытие сделки (там много возни с регулятором, НБУ и т.п.)", - ответил Арахамия.

Читайте такжеМосийчук оскандалился с паспортом США Арахамии, сделанном в ФотошопеНапомним, ранее сообщалось, российская компания МТС в понедельник, 25 ноября, в официальном порядке объявила о продаже всей, стопроцентной, доли в мобильном операторе Vodafone Украина.

Водафон продают азербайджанской компании Bakcell.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале МТС.

Оператор Баксел покупает Водафон за почти $750 млн.

"В рамках соглашения, МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding Sarl (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственным акционере ПрАО "ВФ Украина", за 734 миллионов долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 миллионов долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время", - говорится в тексте.

инвестиции Vodafone новости Украины Давид Арахамия
Сейчас вы просматриваете новость «"Не какой-нибудь русский чёрт": после продажи Vodafone Украина Арахамия анонсировал новые сделки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:12
Цыганков может перейти в Реал - источник назвал Динамо российским клубом
16:11
Ожесточенная борьба и восхищение: что прочит гороскоп на новолуние 2019
16:00
В Киеве банкам запретили без суда взыскивать с людей спорные долги
15:58
"Не какой-нибудь русский чёрт": после продажи Vodafone Украина Арахамия анонсировал новые сделки
15:50
"Видел неоднократно": появились новые подробности подрыва авто в Харькове Видео
15:47
Bakcell покупает Vodafone​​​​​​​: что об этом известно
15:43
Уволенный тренер Тоттенхэма может возглавить Арсенал
15:33
Возле НБУ около тысячи человек требуют отставки Смолия и его заместителя Рожковой (фото, видео)
15:30
Маникюр зима 2020: самый красивый зимний маникюр на короткие ногти – 45 фото Фото
15:25
Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть и прогноз на матч Лиги чемпионов
15:05
"Калининград – наша область": Лукашенко сделал смелое заявление
14:44
"Выкрутят руки": Гиркин предупредил Путина об опасности на саммите "нормандской четверки" Видео
14:40
Абрамович не собирается продавать Челси
14:29
Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА: кто такой Сергей Осачук
14:06
Тренер Динамо заявил, что УПЛ нужен VAR Видео
14:06
Определен самый полезный кофе для мужчин
14:02
"Нет никаких наметок": в Кремле отказались от личной встречи Путина и Зеленского
13:53
Страна рыбок-гуппи, или Почему Голодомор украинцев ничему не научил мнение
13:44
Нафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа: главное Видео
13:35
Ребров готов вернуться в Динамо Видео
13:23
"Грязные понты Олега Валерьевича": прокуратура настаивает на аресте забияки Ляшко
13:09
Экс-звезда Шахтера заинтересовал Барселону и Реал
13:09
Социологи рассказали, сколько украинцев хотят встречи Зеленского с Путиным по Донбассу
12:57
"Стерва", "тупая уборщица": просто "дура" из Польши попала в ксенофобский скандал из-за украинки Видео
12:51
Без стыда: Седакова вышла в люди с женатым любовником
12:49
"Испытываем радость, мы на передовой Русского мира": Пушилин знатно ползал на брюхе перед "Хирургом" Путина Видео
12:38
Уайлдер назвал себя "самым разрушительным нокаутером"
12:31
"Дезинформация - госизмена": глава Минкульта погрозил украинским журналистам
12:24
Повыбивало окна в домах: в Харькове взлетел на воздух автомобиль Фото Видео
12:22
"Фанат мог выиграть 74 тысячи евро, но нам поставили пенальти": тренер Зари рассказал курьезную историю из Германии Видео
12:20
Крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре"
12:10
Волочкова в трусах показала свою травму, полученную в купели
12:04
Опрос показал, сколько украинцев сожалеют о своем выборе на президентских выборах
12:01
Названа неожиданная причина смерти Гундаревой, Гурченко и Началовой
11:40
Порошенко рассказал, о чем говорил на встречах с адвокатом Трампа
11:37
Милевский стал чемпионом Беларуси и пустил слезу Видео
11:36
"Гордится Пашинским": Черновол с наградным автоматом напугала депутата Видео
11:25
Стало известно, сколько россияне выдали украинцам паспортов в 2019-м
11:17
В России полуголого школьника педагог заставила чистить крышу от снега Видео
11:03
Начинаются свастики: в Киеве вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему
10:56
Циклон прекратит "морозную диктатуру": синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды Видео
10:54
Переломы ребер, ушиб легких, без сознания: новые подробности состояния Кулебы и его сына после ДТП Фото Видео
10:37
Стало известно, кому и за сколько продали Vodafone Украина
10:30
В воде оказались 14 тысяч овец: в Черном море перевернулось крупное судно
10:27
Впервые за 40 лет: Азовское море превратилось в пустыню Видео
10:25
Авария Кулебы: все, что нужно знать мнение
10:12
Почему о прощении жителей Донбасса говорить еще рано мнение
10:00
Ходячие мертвецы 10 сезон: обзор 8 серии онлайн Видео
09:54
Пассажиры идут пешком: в Киеве - серьезное ЧП с троллейбусами Видео
09:52
Посол Германии рассказала, как будет запускаться "формула Штайнмайера"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять