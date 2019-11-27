"Снести полностью, выглядит ужасно": суд решил судьбу скандального дома на Подоле в Киеве

Суд решил судьбу дома-монстра на Подоле в Киеве / УП

В среду, 27 ноября, Хозяйственный суд Киева обязал ООО "Патели лизинг" снести 4 верхних этажа скандального 12-этажного здания на улице Нижний Вал, 27-29, на столичном Подоле.

"Только что Хозяйственный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика Дома-монстра на Валах и разрешил снос 4 этажей.

5 лет ушло на прохождение первой инстанции. Да, впереди еще апелляция, но пока это победа!", - сообщил активист Павел Калюк на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, иск о сносе самовольно построенной надстройки был подан в 2014 году Киевским городским советом.

"27.11.2019 Хозяйственным судом Киева принято решение по делу №910 / 27779/14, которым обязано ответчика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29, в Подольском районе Киева.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что ООО "Патели лизинг" осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на земельном участке в г. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29, строится без получения исходящих данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм, других государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки позитивным комплексным выводам государственной экспертизы ГП "Укргосстройэкспертиза", - сказано в решении суда, передает УП.

Отметим, в комментариях под сообщением активиста Калюка украинцы пишут, что дом нужно снести полностью.

"Взагалі-то його треба зносити повністю, бо це б будь якому разі виглядає жахливо", - высказался журналист Денис Казанский.

"Усі роботи мають бути за рахунок забудовника! Можна зразу збудувати 4-поверхову будівлю, але так вже не будують. Сучасні технології - це збудувати 10, а потім знести 6 верхніх поверхів", - добавил Прокопенко Александр.

"Лол, тепер виконавча служба буде 100 років проводити тендер на примусовий демонтаж", - обратил внимание Мирослав Голяк.

"Этот дом нужно вообще снести. Иначе беды не миновать", - высказался Николай Котращенко.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал чердак и крышу здания, выходящего фасадом на Майдан Незалежности, на улице Софиевской 1, где ранее заметили надстройку на крыше.

Как говорится в материалах суда, 13 октября полиция открыла дело по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

В ходе проведения осмотра места происшествия 12 октября правоохранителями было зафиксировано блокирование входа на крышу дома путем установки металлических дверей, что делает невозможным доступ других жильцов дома к крыше, чердаку и лифтовым шахтам, которые являются общей собственностью жильцов дома.