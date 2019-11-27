На Ровенщине мужчина купил пожарную машину и тушит пожары

Мужчина добровольно помогает односельчанам тушить пожары / Фото: ВВС Украина

В Ровенской области в селе Люхча Сарненского района 39-летний Вячеслав Николайчук прошел курсы пожарных, купил списанный специализированный автомобиль и ездит на вызовы.

Как сообщает ВВС Украина, мужчина по профессии инженер-землеустроитель, однако на общественных началах в минувшем году решил стать пожарным.

Вячеслав мечтал пушить пожары с детства. В июне купил автомобиль, который планировали сдать в металлолом, отремонтировал его за три тысячи долларов и теперь ездит на вызовы.

/ Фото: ВВС Украина

"Сначала выезжает группа и сразу сообщают мне: Это пожарная служба города Сарны. Сообщаем, что есть возгорание по улице…". В чем был одет дома — в том и поехал. Сейчас пожарные уже дали мне форму", — говорит он.

16 ноября в селе загорелась кухня и был риск, что огонь перебросится на деревянный дом. Мужчина опередил пожарных и смог справиться с огнем, несмотря на страх.

"Инструкторы очень много дали! Пожарные 5 лет учатся, а здесь за месяц. Помогло!", — добавил он, отметив, что главное в этом деле быстро и правильно включить насос для подачи воды.

/ Фото: ВВС Украина

Жена общественную деятельность Вячеслава поддерживает, поскольку знает, что он стремится помочь людям. Есть проблемы только с финансированием.

"Откладываю понемногу… Есть хобби — собираю мотоциклы. Старенький мотоцикл сделаю и продаю, то немного подзарабатываю", — отмечает он.

Читайте такжеВ кафе Киева произошел взрыв и пожарМестные предприниматели воодушевились деятельностью местного пожарного и помогают ему с покупкой топлива. В сельском совете же считают, что Николайчук пиарится перед предстоящими выборами. Однако он заявил, что баллотироваться не намерен. Спасатели помощи рады, ведь в районе есть много отдаленных сел, а дома легковоспламеняющиеся, поэтому дорога каждая минута.

Мужчина же планирует приобрести еще один пожарный автомобиль и создать в селе оперативный штаб со скорой помощью и шерифом.

Напомним, Элла Либанова, известный ученый-демограф, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде прокомментировала ситуацию, сложившуюся из-за постоянного перетекания населения Украины из сел в города.