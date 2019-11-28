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Зеркаль выполнила обещание и уволилась из МИДа: документ

28 ноября 2019, 14:51

Елена Зеркаль по собственному желанию покинула должность.

Елена Зеркаль
Елена Зеркаль / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркал выполнила свое недавние обещание. Дипломат в четверг, 28 ноября, написала заявление на увольнение.

"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала Зеркаль в Facebook.

Кроме того, она выразила благодарность всем, с кем она работала.

Также дипломат опубликовала на своей странице в Facebook фото заявления об уходе по собственному желанию.

Как ране сообщал Главред, Елена Зеркаль рассказала, когда намерена подать заявление об увольнении с постав заместителя министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

фото МИД увольнение Елена Зеркаль
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