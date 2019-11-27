Зеркаль рассказала, когда "с концами" уволится из МИД

По словам Елены Зеркаль, дата ее увольнения из украинского внешнеполитического ведомства неумолимо приближается.
Елена Зеркаль рассказала, когда намерена подать заявление об увольнении с постав заместителя министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
Соответствующее сообщение опубликовано агентство Укринформ.
"Я возвращаюсь в Киев в среду, в четверг, 28 ноября, я подаю заявление", - заявила Зеркаль.
При этом дипломат уточнила, что "всегда остается во внешнеполитических процессах", даже если уже не работает с ними.
Кроме того, Зеркаль уточнила, где хотела бы работать после увольнения.
"Я уже говорила, что я выхожу в гражданское общество и буду создавать платформу, которая займется развитием человеческого капитала", - подытожила она.
Напомним, ранее Зеркаль объяснила ожидания украинского общества от нормандского процесса. Позднее она сделала громкое заявление после суда в Гааге в РФ.