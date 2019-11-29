"Пора приглушить свободу слова": нардеп Слуги народа сделала неожиданное заявление

Ольга Василевская-Смаглюк / Фото Facebook Ольга Василевская-Смаглюк

Народный депутат от партии Слуга народа, экс-журналистка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине "пора приглушить свободу слова" из-за уважения к институту президентства. Так нардеп прокомментировал уголовное дело в отношении своей коллеги Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий, которых подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому.

"Мне кажется, что у нас в стране насколько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", - сказала Василевская-Смаглюк Настоящему времени.

Нардеп добавила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федины, но не за привлечение ее к ответственности. Также Василевская-Смаглюк не исключает, что оружие, которое нашли в Звиробий, может иметь связь с угрозами Зеленскому.

Позже в Facebook Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала свое интервью НВ.

"Сначала ведущая спрашивает про Маричку Звиробий, потом о человеке, порвавшему портрет Порошенко, потом про Александра Дубинского и его высказывания, потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает. Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на ютуб. Умничка, good job, well done", - написала она.

"Я за 15 лет работы в журналистике доказывала своими расследованиями, какой власти не место в Украине: коррупционной, циничной и тд. Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой и это станет нормой вещей, свободой слова. Здобули!", - добавила экс-журналистка.

Напомним, 28 ноября детективы Государственного бюро расследований приехали с обысками домой к волонтеру Марусе Звиробий. Позже пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщила, что у Звиробий в ходе обыска изъяли три единицы оружия, поскольку законность их применения следствие поставило под сомнение.

Сама Звиробий (Елена Биленька-Самбул) называет обыски, прошедшие в ее доме, политическим преследованием и утверждает, что следователи Госбюро расследований изъяли у нее оружие. 28 ноября Звиробий озвучила новую порцию угроз в адрес президента Владимира Зеленского.

Как сообщал Главред, ранее София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому.