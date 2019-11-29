Райнин заявил, что сменить политсилу - это его право / УНИАН

Представители Нацдружин Харькова пришли в офис местной Оппозиционной платформы – За жизнь, чтобы спросить у экс-главы Администрации президента Игоря Райнина, почему он решил сменить проукраинские силы на партию Виктора Медведчука.

Как сообщает в Facebook UA: Харків, активисты спросили у Райнина, как он оказался "по ту сторону баррикад".

"Это мое право", - ответил он.

Политик заявил в ответ на обвинения националистов, что ОПЗЖ ошибочно считают пророссийской силой.

"Кто здесь пророссийски заинтересован? Я повторяю вам то, что я говорил тысячу раз. Крым и Донбасс – это Украина", - категорично заявил Райнин.

Сотрудники офиса ОПЗЖ вызвали полицию, чтобы избежать дальнейшего общения с активистами.

"Это мое право": Райнин объяснил переход от Порошенко в ОПЗЖ

Как ранее сообщалось, бывший глава Администрации президента пятого президента Украины Игорь Райнин оказался членом партии одиозного Виктора Медведчука Оппозиционной платформы – За жизнь. Так, политик в среду, 27 ноября, стал главой партийной ячейки в Харькове.

Напомним, Райнин заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах 2019 года, так как совсем не учел интересы юго-востока Украины.