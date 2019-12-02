Посол Венгрии пояснил, почему нацменьшинства не могут выучить украинский язык

Иштван Ийдярто прокомментировал реформу образования в Украине / Главком

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, который ранее обвинил обвинил экс-президента Петра Порошенко в ухудшении украино-венгерских отношений, считает, что национальным меньшинствам должны преподавать предметы на родном языке, а украинский язык они должны изучать как отдельный предмет пять раз в неделю.

По словам Ийдярто, украинский язык изучать сложно, так как есть путаница с русским.

"Самый главный аргумент украинской стороны - это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не говорят на украинском языке. Но это опять вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка преподается", - сказал дипломат в интервью Главкому.

Ийдярто раскритиковал украинский подход реформы образования, который состоит в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском языке.

"Наш подход - ребенок должен изучать предметы на своем родном языке, поскольку именно на родном языке лучше усваивается материал. Украинский язык преподавался бы пять раз в неделю. Думаю, это позволило бы изучать его не хуже, чем так, как предлагает украинская сторона", - заявил посол Венгрии в Украине.

Напомним, Венгрия подвергла резкой критике одобренный Верховной Радой закон об украинском языке. В МИД страны считают, что новый закон идет вразрез с международными обязательствами Украины.

Как сообщал Главред, 25 апреля Верховная Рада приняла языковой закон. Депутаты отдали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах. 15 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке.