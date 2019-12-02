Одесская школьница победила в проекте STEM is FEM и отправилась на саммит в Польшу

Школьница из Одессы представила Украину на крупнейшем технологическом саммите для женщин в Польше благодаря проекту STEM is FEM. Об этом рассказал один из инициаторов проекта, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

В Варшаве прошел крупнейший польский технический саммит для женщин Perspektywy Women in Tech. В этом году на нем зарегистрировались больше 6300 участников из 52 стран мира. Украину на саммите представила одесситка Наталья Снигур, которая выиграла участие в саммите во время образовательного модуля проекта STEM is FEM. Модуль был посвящен биотехнологиям. Наталья лучше остальных справилась с заданием, во время которого девушкам предложили мысленно "вырастить" человеческий орган в лабораторных условиях, и рассказать, как им удался бы этот эксперимент.

"Поздравляю Наталью с победой в проекте STEM is FEM, и радуюсь, что у нас получилось организовать поездку в Варшаву на саммит Women in Tech. Участие в международных выставках и конференциях важно для молодежи: это шанс увидеть новую страну, познакомиться с представителями всемирно известных компаний и, возможно, четче формулировать цели на будущее. Желаю нашей победительнице дальнейших успехов в изучении биотехнологий", - говорит Сапар Карягдыев.

На саммите перед участниками выступили 150 спикеров из крупнейших технологических компаний мира – Intel, Siemens, Facebook, Google, Cisco, Amazon. Обсуждали развитие технологий в мире, и способы задействования большего числа женщин в этом направлении. Например, власти Варшавы для привлечения женщин в технологические отрасли развивает сеть бесплатных детсадов. Также существуют волонтерские программы, во время которых студентки ездят в сельские школы рассказывать о STEM-профессиях.

В Украине с этой проблемой работает благотворительный проект STEM is FEM. Его целью является привлечение девушек к отраслям, связанным с наукой, технологиями, инжинирингом и математикой. В октябре состоялся первый образовательный модуль по теме Биотехнологии.

"Девушкам, которые только хотят принять участие в проекте, но колеблются так же, как и я, хочу сказать: "Не бойтесь!". Если вам кажется, что вы не такие крутые, умные, красивые, как другие – это не так! Каждая из вас особая и достигнет всего, чего захочет. Будьте уверены, верьте в себя и у вас все получится! Обязательно принимайте участие в таких проектах. Даже если вы не победите, вы на несколько дней полностью погрузитесь в определенную профессиональную отрасль, и это поможет понять, хотите ли вы связать свою жизнь с ней", – делится впечатлениями победительница первого модуля Наталья Снигур.

В декабре состоится второй образовательный модуль STEM is FEM. Его тематикой станут информационные технологии.