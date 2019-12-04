  1. Главная
  3. Украина

Ехал за украинским паспортом: СБУ задержала члена партии Путина

4 декабря 2019, 10:17

"С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется", - так объяснил причину своего вояжа на материк Игорь Кучерявый.

Игорь Кучерявый
Игорь Кучерявый / Фото Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с активистами крымскотатарской организации Аскер задержали на админкранице с Крымом члена партии Единая Россия, активного участника "русской весны" Игоря Кучерявого.

Кучерявого задержали на КПВВ Каланчак утром во вторник, 3 декабря. По предварительной информации, на материковой части Украины он хотел получить безвизовый украинский загранпаспорт, передает ATR.

Бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов сообщил в соцсети Faceook, что Кучерявый "готов теперь сдавать всех своих едросов и самообороновцев". Объясняя, зачем ему нужен украинский паспорт, Кучерявый ответил так: "С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется".

Спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии Крым.Реалии сообщила, что на данный момент проводятся следственные действия. Тем временем в Госпогранслужбе Украины проверяют информацию о возможном задержании на КПВВ Каланчак.

Стоит отметить, что Игорь Кучерявый получил медаль Минобороны РФ "За возвращение Крыма". По словам украинского офицера Анатолия Штефана (позывной "Штирлиц"), Кучерявый участвовал в организации "отрядов самообороны" и блокпостов в Севастополе.

t.me/a_shtirlitz/3076

  • Игорь Кучерявый Facebook
  • Игорь Кучерявый Facebook
  • Игорь Кучерявый Facebook
  • Игорь Кучерявый Facebook
  • Игорь Кучерявый t.me/a_shtirlitz/3076
  • Игорь Кучерявый t.me/a_shtirlitz/3076

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали антиукраинского агитатора. Отмечается, что мужчина поддерживал идею создания "Одесской народной республики".

Кроме того, СБУ объявила в розыск фигуранта трагедии рейса МН17 Владимира Цемаха. Боевик "ДНР" скрывается с 23 сентября. В свою очередь, спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что судьба Цемаха не касается Кремля.

СБУ Крым Единая Россия украинский паспорт новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Ехал за украинским паспортом: СБУ задержала члена партии Путина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:58
Horizon Zero Dawn на ПК выйдет уже в феврале 2020 года
10:54
Увольнение не станет индульгенцией: в Слуге народа анонсировали расследование против Трубы Видео
10:45
"Ставит под вопрос": в Германии пригрозили Украине из-за Северного потока-2
10:40
Раскрылись доходы Софии Ротару
10:34
"Всегда есть в доме": Комаровский назвал яды
10:22
Он написал убийства: рецензия на фильм Ножи наголо Видео
10:19
"Работал в турборежиме": в Раде застукали спящим еще одного "слугу народа" Видео
10:17
Ехал за украинским паспортом: СБУ задержала члена партии Путина Фото
10:07
Европа уверенно уничтожает путинский Газпром мнение
09:43
Киев парализовали пробки: куда лучше не ехать
09:39
Пристайко рассказал, что объединяет Россию и террористов
09:22
Звукоинженер поседел: Путин публично оконфузился и попал на видео Видео
09:11
Зеркаль рассказала, кто из команды Зеленского давал ей установки
08:57
Вышел конфуз: в Раде перепутали постановление по НАТО
08:28
Почему Трамп начал войну с Макроном и чем это грозит Украине мнение
08:25
Новый четырехлетний минимум: курс доллара снова просел в цене
08:04
Эксперт назвал возможные дополнительные условия Путина по Донбассу Видео
07:36
Минские соглашения: в Евросоюзе пояснили, в чем плюс документа
07:36
Украину завтра ждет или процветание, или окончательное разграбление и рабство мнение
07:05
"Офигеть, фигура": дочь Добкина разделась и засветила грудь на фото
07:01
В Конгрессе США приняли еще одну резолюцию против возвращения РФ в G7
06:58
Украина пошла в НАТО в не самый лучший момент мнение
06:39
"Первая победа Зеленского над Путиным": астролог оценил дату встречи нормандской четверки
06:17
Маникюр зима 2020: пенный маникюр – самый трендовый новогодний маникюр 2020 - фото Фото
05:58
В моду вернулась мужская стрижка маллет: особенности стрижки маллет 2020 - фото Фото Видео
05:29
Поздравления на Введение в храм Пресвятой Богородицы – картинки, в прозе и стихи Фото
05:04
Политолог рассказал, готов ли Кремль оставить Украину в покое
04:36
Унижала и била: учительница устроила травлю ученицы из-за религии Видео
04:01
Новый год 2020: эксперты рассказали, как похудеть к празднику
03:15
Выстрел кожаной пулей: эксперт рассказала, как сделать анальный секс приятным
03:09
Дочь Сумской засветила сочный кокосик на пляжном фото
02:32
Оппозиционер рассказал об эволюции "Крымнаша" в России
01:53
Бойня в России: зверски зарезаны женщина, юноша и мальчик
01:10
Как избавиться от целлюлита: эксперт раскрыла секрет
00:34
4 декабря – какой сегодня праздник: Третья Пречистая и приметы на Введенье Видео
03 декабря, вторник
23:50
Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: копы показали оружие с дешевым китайским прицелом Видео
23:10
Судьба Донбасса решится в Париже: Зеленский провел совещание перед нормандским саммитом Видео
22:36
Новый поворот в деле об импичменте: "разочарованные" демократы нашли способ прищучить Трампа Видео
22:18
Гороскоп на 4 декабря: кому в праздник грозит коварное надувательство
22:00
"Расслабленная Клеопатра": девушка Роналду порадовала горячим фото из ванной
21:51
Трамп продует выборы, доллар рухнет, Венгрия выйдет из ЕС: прогноз на 2020 год от банкиров
21:49
Таисия Повалий стала бабушкой: кто родился у ее сына
21:30
Сериал Папик: 3 и 4 серия смотреть онлайн 03-12-2019 Видео
21:24
Расширение нормандского формата: в МИД России сказали последнее слово Видео
20:58
Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Пристайко озвучил красные линии Украины Видео
20:32
В Киеве трамвай влетел в дерево, опубликованы фото
20:07
"Путину нужен не Донбасс": дипломат указал на ошибки насчет России
20:06
"Закончить войну": в СНБО сделали заявление о возвращении Донбасса
20:02
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, а что можно, приметы
19:44
Актер Перших Ластівок Макс Самчик женится: подробности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять