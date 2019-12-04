Ехал за украинским паспортом: СБУ задержала члена партии Путина

Игорь Кучерявый / Фото Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с активистами крымскотатарской организации Аскер задержали на админкранице с Крымом члена партии Единая Россия, активного участника "русской весны" Игоря Кучерявого.

Кучерявого задержали на КПВВ Каланчак утром во вторник, 3 декабря. По предварительной информации, на материковой части Украины он хотел получить безвизовый украинский загранпаспорт, передает ATR.

Бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов сообщил в соцсети Faceook, что Кучерявый "готов теперь сдавать всех своих едросов и самообороновцев". Объясняя, зачем ему нужен украинский паспорт, Кучерявый ответил так: "С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется".

Спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии Крым.Реалии сообщила, что на данный момент проводятся следственные действия. Тем временем в Госпогранслужбе Украины проверяют информацию о возможном задержании на КПВВ Каланчак.

Стоит отметить, что Игорь Кучерявый получил медаль Минобороны РФ "За возвращение Крыма". По словам украинского офицера Анатолия Штефана (позывной "Штирлиц"), Кучерявый участвовал в организации "отрядов самообороны" и блокпостов в Севастополе.

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Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали антиукраинского агитатора. Отмечается, что мужчина поддерживал идею создания "Одесской народной республики".

Кроме того, СБУ объявила в розыск фигуранта трагедии рейса МН17 Владимира Цемаха. Боевик "ДНР" скрывается с 23 сентября. В свою очередь, спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что судьба Цемаха не касается Кремля.