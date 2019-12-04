Активисты снесли ворота под домом заместителя Смолия: появилось фото и видео

Активисты снесли ворота под домом Екатерины Рожковой, которая является заместителем главы НБУ Якова Смолия.

Об этом Рожкова написала на своей странице в Facebook. "Снесли ворота, которые закрывали улицу. Что будет дальше?" - написала она.

Активисты требовали от Рожковой "положить заявление на стол" и кричали возле ее дома "Позор!".

Напомним, следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных председателем Национального банка Яковом Смолием, его первым заместителем и заместителем. Кроме того, Шевченковский районный суд Киева обязал следователя ГУ СБУ внести сведения в ЕРДР о государственной измене руководством Нацбанка.