МИД объявило демарш Казахстану после заявления о Крыме

Казахстан предал Украину, считают в МИД / zn.ua

Министерство иностранных дел Украины озвучил ноту протеста в адрес лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который отказался публично признать, что Россия аннексировала украинский Крым.

"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - сказано в сообщении МИД Украины.

Украинские дипломаты напомнили, что Украины всегда рассматривала Казахстан, как дружественное государство, которое руководствуется принципами, закрепленными в Договоре о дружбе и сотрудничестве.

В ведомстве добавили, что заявления казахского лидера противоречат, как традициям украино-казахских отношений, так и позиции ООН.

"Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, – организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкским заключительным актом, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Казахстан пошел на поводу у Кремля и предал Украину в вопросе Крыма. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, слово аннексия "слишком тяжелое".

Позже депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская похвалила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что республика не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией.