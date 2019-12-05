Боевики разгуливают по украинской территории в Станице Луганской

Боевики уже разгуливают по Станице Луганской / Фото: GETTY IMAGES

В Станице Луганской можно увидеть боевиков непризнанной ЛНР на украинской стороне моста, который напополам разделен линией разграничения.

Как сообщает BBC News Украина, представители бандформирования после разведения сил и завершения ремонтных работ получили возможность переходить мост.

Очевидцы рассказывают, что боевики стоят на мосту без оружия, но в российской камуфляжной форме, и делают переходящим людям разного рода замечания.

Как отмечено в Минских договоренностях, линия разграничения тут проходит через середину реки Северский Донец, а соответственно — и через середину моста. Его начали ремонтировать пять месяцев назад. Недавно восстановленный переход открывал лично президент Владимир Зеленский.

/ Фото: GETTY IMAGES

/ Фото: GETTY IMAGES

После ремонта боевики фактически передвинули линию разграничения примерно на 100 метров и символически находятся на другом берегу Северского Донца. Их можно узнать по форме российского образца и синим каскам ОЦКК.

Местные жители рассказывают, что боевики наблюдают за передвижением людей, иногда разговаривают по рации или снимают видео. Особенно их, как правило, интересуют украинские журналисты. Для себя наемники фактически организовали там пост наблюдения.

Напомним, президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил контрольный пункт въезда/выезда Станица Луганская и принял участие в открытии отремонтированного после боевых действий моста.

Как ранее сообщалось, глава ОБСЕ и МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что в рамках Трехсторонней контактной группы по разрешению ситуации на Донбассе ведутся переговоры о потенциальных новых участках разведения сил и средств в зоне военных действий.