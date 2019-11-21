"Быстро засрут, ибо русский мир": в Сети возмутились из-за "сепарских тряпок" на мосту в Станице Луганской

Мост в Станице Луганской открыли 20 ноября / Фото twitter.com/den_kazansky/status

20 ноября на линии разграничения на Донбассе в Станице Луганской открыли отремонтированный мост, который был разрушен в результате боевых действий. Фотографии того, как выглядит мост в Станице Луганский сегодня, в Сети выложил журналист и блогер Денис Казанский.

Казанский прокомментировал идеальную дорогу, иронично назвав строительство творением "хунты".

"Это Станица Луганская, где сегодня (20 ноября, – Главред) открыли мост. Таких дорог и чистых обочин в Луганской области не было никогда. Кажется, что фотографии откуда-то из ЕС. Только посмотрите, что творит проклятая хунта!", – написал журналист в Twitter.

Фотографии стали активно обсуждать пользователи соцсети. Многие из них уверены, что в идеальном состоянии дорога пробудет недолго, другие возмущаются по поводу того, что дороги нужно ремонтировать на подконтрольной Украине территории.

"А орки на такое не способны, орки могут только затапливать шахты и вывозить заводы", - прокомментировал пользователь с ником Air from Dnipro.

"Та быстро засрут, ибо русский мир", - считает Олег Пономарев.

"То есть за наши бабки построили донбабвийским абизянам мост и те украсили их своими тряпками. Нормальный ход", - добавил пользователь Скрепы СмэхДэржавы.

"И зачем нам эта сепарская дорога? У нас в посёлке ПЕРВЫЙ год не было даже ямочного ремонта. Так и входим в зиму с выбоинами по центральной улице. А Чонгар и Каланчак сверкают! Пусть в зад себе их засунут. Простите мой французский", - написала Тая.

"Подорвать все мосты, ров, стена. Пусть пи*оры сидят там с русским миром", - считает Lucky Bastard.

Еще один пользователь отметил, что Казанский не выложил фото моста с другой стороны – с "аквафрешем".

Пользователь Станислав отметил, что асфальт на дороге уже начал проседать.

Напомним, президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил контрольный пункт въезда/выезда Станица Луганская и принял участие в открытии отремонтированного после боевых действий моста.