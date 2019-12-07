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"Набег вандалов, вырубка вековых деревьев": в Сети пожаловались на беспредел в Крыму

7 декабря 2019, 09:23

‏ В севастопольском парке вандалы украли кустарники, утверждает блогер.

В ялтинском санатории им. А. Чехова начали вырубку вековых деревьев, отмечает блогер
В ялтинском санатории им. А. Чехова начали вырубку вековых деревьев, отмечает блогер / twitter.com/krimrt

В двух городах захваченного Россией Крыма - в Севастополе и в Ялте - творился беспредел - в ялтинском парке начали вырубку вековых деревьев, а севастопольский парк пережил "набег вандалов".

Вырубка началась в парке санатория им. А. Чехова, говорится на странице в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым25%.

По данным блогера, в Севастополе вандалы в ночь на четверг, 5 декабря, орудовали в парке Учкуевка - украли кустарники, которые недавно высадили, пытались выкрутить и унести скамейку.

"…даже пытались вытащить из земли большие деревья итальянской сосны", - отмечается в сообщении.

  • В ялтинском санатории им. А. Чехова начали вырубку вековых деревьев, отмечает блогер twitter.com/krimrt
  • В ялтинском санатории им. А. Чехова начали вырубку вековых деревьев, отмечает блогер twitter.com/krimrt
  • В ялтинском санатории им. А. Чехова начали вырубку вековых деревьев, отмечает блогер twitter.com/krimrt
  • В севастопольском парке орудовали вандалы, отмечает блогер twitter.com/krimrt
  • В севастопольском парке орудовали вандалы, отмечает блогер twitter.com/krimrt
  • В севастопольском парке орудовали вандалы, отмечает блогер twitter.com/krimrt

Ранее активисты пожаловались, что в Крыму на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника российская фирма в Ханском дворце демонтировала элементы здания и уничтожила их.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Крым вандалы Блогер парк деревья RoksolanaToday&Крым25%
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