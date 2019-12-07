"Набег вандалов, вырубка вековых деревьев": в Сети пожаловались на беспредел в Крыму

В ялтинском санатории им. А. Чехова начали вырубку вековых деревьев, отмечает блогер / twitter.com/krimrt

В двух городах захваченного Россией Крыма - в Севастополе и в Ялте - творился беспредел - в ялтинском парке начали вырубку вековых деревьев, а севастопольский парк пережил "набег вандалов".

Вырубка началась в парке санатория им. А. Чехова, говорится на странице в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым25%.

По данным блогера, в Севастополе вандалы в ночь на четверг, 5 декабря, орудовали в парке Учкуевка - украли кустарники, которые недавно высадили, пытались выкрутить и унести скамейку.

"…даже пытались вытащить из земли большие деревья итальянской сосны", - отмечается в сообщении.

Ранее активисты пожаловались, что в Крыму на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника российская фирма в Ханском дворце демонтировала элементы здания и уничтожила их.