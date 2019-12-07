"Нулевой вариант": в Нафтогазе Медведева ткнули носом в решение арбитража

Газпром должен исполнить решение арбитража, подчеркнули в Нафтогазе / УНИАН

Исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко напомнил о том, что, по решению Стокгольмского арбитража, российский Газпром должен украинской стороне $2,6 млрд, плюс проценты.

Таким образом он отреагировал на заявление премьера РФ Дмитрия Медведева с призывом прийти к "нулевому варианту" по газовому спору между Россией и Украиной.

Витренко напомнил, что обе стороны при подписании контракта в 2009 году обсудили механизм разрешения споров, решили, что их будет рассматривать Стокгольмский арбитраж и договорились что его решения будут "окончательными и обязательными для выполнения".

"Напомню, в Стокгольмский арбитраж обратился первым именно Газпром", написал он в своем Facebook.

Читайте такжеДело на $2,6 млрд: Нафтогаз ударил по Газпрому новым искомОн также обратил внимание на то, что Стокгольмский арбитраж признал, что Украина годами переплачивала за российский газ по сравнению с европейской ценой.

Представитель Нафтогаза считает, что "нулевым вариантом", о котором говорит Медведев, является исполнение решения арбитража. При этом оно должно быть выполнено так, чтобы задолженность Газпрома "равнялась нулю", добавил он, отметив, что Украина согласна принять газ в качестве средства для погашения задолженности.

"Забыть о невыполнение договоренностей со стороны Газпрома, простить Газпрому 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом", — сказал Витренко.

"Ну как договариваться со стороной, которая не выполняет свои договоренности и не хочет нести за это ответственность", - добавил Витренко.

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Напомним, ранее Медведевзаявил, что достичь согласия по газовым переговорам не удастся, если стороны не придут к "нулевому варианту".