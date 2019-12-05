В Нафтогазе объяснили Газпрому, куда пойти жаловаться на условия транзита

ГТС / УНИАН

В НАК Нафтогаз Украины ответили президенту Российской Федерации Владимиру Путину на заявление о неприемлемых экономических условиях на транзит газа. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко посоветовал Газпрому обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для Газпрома", - сообщил Витренко в Facebook.

При этом он напомнил, что Украина в рамках европейского тарифного кодекса внедряет европейскую методологию расчета тарифа, который должен соответствовать расходам оператора ГТС.

"Расчеты транзитного тарифа, которые были показаны Газпрому и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - объяснил директор Нафтогаза.

Также он указал, что транзит российского газа должен быть выгоден всем сторонам.

Как ранее сообщал Главред, министр энергетики Алексей Оржель заявил, что новый раунд переговоров о транзите газа запланирован на текущей неделе.