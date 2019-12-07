"За поребриком горят перд*ки": сопровождающие полет ракеты Нептун истребители впечатлили зрителей

Ракета Нептун успешно прошла испытания / Фото: скриншот из видео

Обнародовано видео впечатляющего полета противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ Нептун на военном полигоне Алибей в Одесской области.

В YouTube видео опубликовал Украинский милитарный канал.

Крылатая ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет в несколько сотен километров по заданному маршруту и высотах, чем успешно подтвердила летные характеристики.

Видео полета впечатлило пользователей Сети. Они восторженно писали, что сопровождающие ракету истребители создают зрелищность и поистине являются гордостью украинской авиации.

"Красавчики, видос супер", "Во-первых, это красиво", "Мощь! Гордость украинской оборонки", "Не хватает ядерной боеголовки", "Крутые кадры", "Съемка вырезанными кусками...не показано попадание в цель…отклонение от цели. Пока только красивый монтаж", "Ой, спасибо! Молодцы, молодцы! Теперь с применением БЧ давайте! И пойдем за своим Крымом!"," Как прекрасно! Надеюсь за поребриком уже горят перд*ки от этого видоса", - написала интернет-публика в комментариях под видео.

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Напомним, а в России активно обсуждают явление НЛО. Видео события заполонило Ютуб.