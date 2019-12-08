"С барского плеча подарили Крым": экс-нардеп "кретин" предрек Донбассу "возвращение в Россию"

Экс-нардеп Журавко предрек Донбассу судьбу Крыма / УНИАН

Бывший депутат-"регионал" Верховной Рады Алексей Журавко, который ранее напугал массовым "побегом" военнослужащих из рядов ВСУ, заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.

"Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, - оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло. В.Ленин создал квази-государство – УССР. И.Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Н.Хрущев, с "барского плеча" подарил Крым.Вот потому, сменяя друг друга, правители Украины, не ценят тех людей, их историю, их обычаи и традиции, которые сложились в разных регионах страны", — высказался бывший народный избранник на своих страницах в соцсетях.

При этом Журавко заявил, что развалили Украину "тупые и жестокие правители".

"Вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку", - красноречиво пишет Журавко.

Более того, экс-нардеп убежден, что аннексированный Крым просто вернулся в свою историескую родину – Россию.

"Крайней формой этого деструктива (нацизма, бандеровщины, фашизма), явилось возвращение Крыма в свою историческую Родину – Россию. А Донбасс сейчас проходит жестокий, кровавый путь своей новой истории, который, скорее всего, также завершится выходом из состава Украины, которая все для этого делает. Естественно, что вернется он туда же, куда вернулся и Крым", - добавил Журавко.

Отметим, слова Журавко подсластили любителям "русского мира", при этом многие удивились, что этот человек из Украины.

"Мало того, что русские цари основали, русские с казахами их отстроили, так укры мало того что на птичьих правах там живут, так ещё и памятники чувырлам чужеродным ставят?! Не обнаглели ли, босота голожопая?", - убежден Вячеслав Третьяков.

"Господи,и этот человек,без образования,ума,и мозгов наш депутат.Да я бы ему ЖЭКа не доверил. Надо быть совсем кретином выставлять невежественную картинку. Это не депутат Верховной Рады был,это ее позор", - высказался Сергей Гриценко.

"Да уж,эта глупость на фотке давно ходит.Уровень образования у сего типа конечно ниже плинтуса.Правильно разогнали Раду,если там такие недоучки были...как он с таким развитием вообще туда попал.Он хотя бы осилит рассказать,что он подразумевает под термином "подарок" В школу его отправьте,заново учиться", - сказал Клик Анатолий.