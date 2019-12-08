  1. Главная
  3. Украина

"С барского плеча подарили Крым": экс-нардеп "кретин" предрек Донбассу "возвращение в Россию"

8 декабря 2019, 08:45

Алексей Журавко убежден, что аннексированный Крым просто вернулся в свою историескую родину – Россию.

Журавко
Экс-нардеп Журавко предрек Донбассу судьбу Крыма / УНИАН

Бывший депутат-"регионал" Верховной Рады Алексей Журавко, который ранее напугал массовым "побегом" военнослужащих из рядов ВСУ, заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.

"Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, - оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло. В.Ленин создал квази-государство – УССР. И.Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Н.Хрущев, с "барского плеча" подарил Крым.Вот потому, сменяя друг друга, правители Украины, не ценят тех людей, их историю, их обычаи и традиции, которые сложились в разных регионах страны", — высказался бывший народный избранник на своих страницах в соцсетях.

При этом Журавко заявил, что развалили Украину "тупые и жестокие правители".

"Вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку", - красноречиво пишет Журавко.

Более того, экс-нардеп убежден, что  аннексированный Крым просто вернулся в свою историескую родину – Россию.

"Крайней формой этого деструктива (нацизма, бандеровщины, фашизма), явилось возвращение Крыма в свою историческую Родину – Россию. А Донбасс сейчас проходит жестокий, кровавый путь своей новой истории, который, скорее всего, также завершится выходом из состава Украины, которая все для этого делает. Естественно, что вернется он туда же, куда вернулся и Крым", - добавил Журавко.

Отметим, слова Журавко подсластили любителям "русского мира", при этом многие удивились, что этот человек из Украины.

"Мало того, что русские цари основали, русские с казахами их отстроили, так укры мало того что на птичьих правах там живут, так ещё и памятники чувырлам чужеродным ставят?! Не обнаглели ли, босота голожопая?", -  убежден Вячеслав Третьяков.

"Господи,и этот человек,без образования,ума,и мозгов наш депутат.Да я бы ему ЖЭКа не доверил. Надо быть совсем кретином выставлять невежественную картинку. Это не депутат Верховной Рады был,это ее позор", - высказался Сергей Гриценко.

"Да уж,эта глупость на фотке давно ходит.Уровень образования у сего типа конечно ниже плинтуса.Правильно разогнали Раду,если там такие недоучки были...как он с таким развитием вообще туда попал.Он хотя бы осилит рассказать,что он подразумевает под термином "подарок" В школу его отправьте,заново учиться", - сказал Клик Анатолий.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

аннексия Крыма война на Донбассе Алексей Журавко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"С барского плеча подарили Крым": экс-нардеп "кретин" предрек Донбассу "возвращение в Россию"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:06
Под Москвой - масштабный пожар в отеле с постояльцами
08:45
"С барского плеча подарили Крым": экс-нардеп "кретин" предрек Донбассу "возвращение в Россию"
08:28
Путин спасет Трампа от импичмента, а потом наступит ад мнение
08:08
"Вызвать хороших психиатров": цепной пес Путина взбеленился из-за мнения СНБО Украины
07:41
"Если бы, да кабы, Макарыч прав": Пальчевский вспомнил ядерный "грех" мудрого "лиса" Кравчука - видео Видео
07:39
Продажа земли - последний этап доедания Украины мнение
06:55
Стена на Донбассе: почему Украине нужен другой план "Б" мнение
06:33
Когда пик удачи, что делать в полнолуние: астролог дал прогноз на неделю
06:04
Путин - раковая опухоль России: журналист
05:55
Маникюр зама 2020: красный новогодний маникюр 2020 фото и красный френч Фото
05:12
В Москве иномарка на тротуаре убила трех пешеходов Видео
05:05
"Какой-то ужас, мир сошел с ума": в моду вошли страшные губы-осьминоги - фото
04:00
"Как говаривал монтёр у Ильфа и Петрова...": Медведев объяснил газовые проблемы Москвы и Киева
03:30
Экс-глава МИД рассказал, о чем Зеленский может договориться с Путиным в Париже
03:10
"Лизал ж*пу с еврооптимизмом": Лещенко попал в набсовет Укрзализныци – Дубинский
02:47
Глава Харьковской ОГА первым начал выполнять поручения Зеленского по проверке пожаробезопасности
02:23
Журналист раскрыл, что уничтожает режим Путина
01:59
"Если Тарантино - история кино, то я - история футбола": Ибрагимович вновь показал свою "скромность"
01:30
"Мечтать можно": Украина никогда не станет членом НАТО - дипломат
01:16
"Для бизнеса и всех украинцев": премьер пояснил преимущества новой программы МВФ
01:07
Перед встречей "нормандской четверки" США призвали заставить РФ выполнять обязательства
00:55
"Не хватает оснащения": пожарные шокировали откровением после пожара в Одессе
00:39
Звезда Шахтера может перейти в Баварию
00:12
Умер актер из сериала Друзья: причина смерти и биография
00:10
Джошуа победил Руиса в реванше и вернул свои пояса
00:08
Руис - Джошуа: онлайн-трансляция реванша
00:03
Зеленский договорился с МВФ о новой программе на $4 млрд
07 декабря, суббота
23:38
Опрос показал, как украинцы оценивают политический курс страны
23:17
Мисс Львов оскандалилась с чиновником Госдумы РФ
23:13
Поветкин и Хантер завершили бой вничью
23:10
Как укрепить волосы и как быстро отрастить волосы в домашних условиях
22:51
В России рассказали о реакции Ротару на травлю
22:30
Реал и Тоттенхэм поборятся за соперника сборной Украины
22:26
Зеленский объявил 9 декабря траур из-за событий в Одессе
22:20
Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск: кто ушел 07-12-2019 Видео
22:00
Полные разгромы: УПЛ - видеообзоры матчей субботы Видео
21:59
Обнародованы подробности переговоров Путина и Лукашенко по интеграции стран
21:52
Разумков объяснил, почему отсидевший за изнасилование нардеп Иванисов остался в Раде
21:45
Комаровский объяснил, когда нельзя гулять Фото
21:27
Савченко требует выгнать Сороса из Украины
21:23
Манчестер Юнайтед победил в дерби Манчестер Сити
21:11
Гороскоп на завтра: кому ждать возвращения старой любви
21:00
"Самый важный матч в году" - легенда Шахтера в ожидании игры с Аталантой
20:50
Пожар в одесском колледже: стало известно о еще одной жертве
20:41
Собиралась танцевать: на Х-факторе Элина Иващенко повредила ногу перед эфиром Видео
20:33
"Прошло пять лет": у Зеленского заговорили об изменении Минских соглашений
20:13
"Не просим ничего": Лукашенко на встрече с Путиным озвучил условия объединения
20:08
Почему не стоит ждать прорыва от "нормандских переговоров" мнение
20:05
Все смеялись над моим Audi, тогда Руни отдал мне свой Lamborghini - экс-форвард МЮ
19:40
Капитан Милана устроил ужасное ДТП
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять